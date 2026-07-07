Челябинское УФАС возбудило дело из-за рекламы услуг дезинфекции с госсимволом

Управление ФАС РФ по Челябинской области рассмотрит дело по рекламе магнитогорского ООО «Дезинфекционная станция». В действиях компании усматриваются признаки нарушения из-за использования в листовках государственного символа, сообщает пресс-служба антимонопольной службы.

В УФАС обратился гражданин, который пожаловался на листовки с рекламой дезинфекции жилых помещений на информационной доске у подъезда многоквартирного дома. Объявление оформлено как официальное уведомление областного центра дезинфекции и эпидемиологии по Магнитогорску. На листовке также был размещен государственный символ — герб.

По данным антимонопольной службы, эта информация может вводить потребителей в заблуждение и создавать впечатление, будто услуги оказывает госучреждение.

Заседание комиссии по делу запланировано на 30 июля.

Ольга Воробьева