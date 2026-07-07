Вице-премьер РФ Денис Мантуров посетил фабрику «Калина» в Екатеринбурге

В рамках рабочей поездки на промышленную выставку «Иннопром» первый вице-премьер России Денис Мантуров посетил фабрику по производству косметической продукции «Калина» (часть бизнеса «ЮниРусь», ранее Unilever) в Екатеринбурге, сообщили в правительстве РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Мантуров (справа)

Фото: кадр из видео пресс-службы правительства России Денис Мантуров (справа)

Фото: кадр из видео пресс-службы правительства России

Там он ознакомился с работой центра исследований и разработки, включая микротоннажное производство премиальной косметической продукции Biocode и Repeat.

Площадь фабрики «Калина» занимает 50 тыс. кв. м: на этой территории расположены производство, склады сырья, центр исследований и разработок, а также сервисные инфраструктурные объекты. Ежегодно фабрика выпускает 60 тыс. тонн готовой продукции под более чем 20 брендами.

«Калина» запустила производство персонализированной косметики под брендом Repeat в 2025 году. Покупателям необходимо заполнить анкету из 36 вопросов для анализа более 80 факторов. По результатам тестирования для них составят продукт из подходящих ингредиентов на основе алгоритма, анализирующего большие базы данных.

Ирина Пичурина