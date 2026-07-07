ЛДПР выдвинула на выборы в горсовет Уфы помощницу депутата Госдумы

42-летняя руководитель аппарата башкирского регионального отделения Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Ляйсан Гарипова собирается участвовать в выборах депутатов горсовета Уфы, следует из базы ЦИК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Партия выдвинула кандидатуру госпожи Гариповой по 13-му одномандатному избирательному округу, в который входит северная часть проспекта Октября и несколько кварталов в Черниковке. В случае регистрации ее соперником по округу будет 30-летняя представительница «Гражданского союза» Екатерина Тарасова.

Уроженка Уфы Ляйсан Гарипова является депутатом совета Иглинского района, а также помощницей депутата Госдумы Ивана Сухарева по работе в Башкирии.

Идэль Гумеров