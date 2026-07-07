Ограничения на полеты введены в аэропорту Краснодара
В аэропорту Краснодара ввели ограничения на полеты воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани краевой столицы.
Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ
«В целях обеспечения безопасности полетов в аэропорту Краснодар введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Службы аэропорта готовы к работе после снятия ограничений»,— заявили в пресс-службе аэропорта.
Отмечается, что обо всех изменениях авиакомпании проинформируют своих пассажиров по контактам, указанным в бронировании. Актуальную информацию также можно уточнить самостоятельно у перевозчика или на онлайн-табло аэропорта Краснодара.
UPD: ограничения сняты в 07:56 мск.
Согласно данным онлайн-табло авиагавани на 07:22 мск, на вылет в аэропорту Краснодара задержаны 11 рейсов. Они должны направиться в Москву, Новосибирск, Стамбул, Сургут, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Отмененных рейсов на данный момент нет.
На прилет задержаны 13 рейсов. Они должны прибыть из Антальи, Екатеринбурга, Новосибирска, Москвы, Сургута и Санкт-Петербурга. Отмененных рейсов нет.
Ранее ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара вводили вечером 6 июля, около 19:40 мск.