Ограничения на полеты введены в аэропорту Краснодара

В аэропорту Краснодара ввели ограничения на полеты воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани краевой столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

«В целях обеспечения безопасности полетов в аэропорту Краснодар введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Службы аэропорта готовы к работе после снятия ограничений»,— заявили в пресс-службе аэропорта.

Отмечается, что обо всех изменениях авиакомпании проинформируют своих пассажиров по контактам, указанным в бронировании. Актуальную информацию также можно уточнить самостоятельно у перевозчика или на онлайн-табло аэропорта Краснодара.

UPD: ограничения сняты в 07:56 мск.

Согласно данным онлайн-табло авиагавани на 07:22 мск, на вылет в аэропорту Краснодара задержаны 11 рейсов. Они должны направиться в Москву, Новосибирск, Стамбул, Сургут, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Отмененных рейсов на данный момент нет.

На прилет задержаны 13 рейсов. Они должны прибыть из Антальи, Екатеринбурга, Новосибирска, Москвы, Сургута и Санкт-Петербурга. Отмененных рейсов нет.

Ранее ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара вводили вечером 6 июля, около 19:40 мск.

Алина Зорина