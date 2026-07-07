Вице-мэр Томска по экономразвитию уволилась по семейным обстоятельствам

Вице-мэр Томска по экономическому развитию Ирина Фрайндт 7 июля отработает последний день на этом посту. Об увольнении своего заместителя по семейным обстоятельствам сообщил глава города Дмитрий Махиня.

«За время работы Ирина Евгеньевна показала себя специалистом высочайшего уровня, отвечала за сферы муниципальных закупок, муниципальной собственности, потребительского рынка и многие другие»,— отметил мэр.

Как писал «Ъ-Сибирь», до избрания в 2023 году мэром Томска господин Махиня занимал пост заместителя главы Омска. В апреле 2024 года он пригласил госпожу Фрайндт, работавшую руководителем омского КУ «Аналитическое сопровождение», на пост вице-мэра Томска.

И. о. вице-мэра назначена начальник департамента управления муниципальной собственностью Наталья Бурова.

Валерий Лавский