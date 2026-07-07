Государству вернули 17 га земли бывшей Красноярской судостроительной верфи

Третий арбитражный апелляционный суд отклонил жалобы ООО «Флагман» и АО «СЗ "Арбан"» на решение арбитражного суда Красноярского края о возврате в федеральную собственность 17 га земли бывшей Красноярской судостроительной верфи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В ходе прокурорской проверки было установлено, что в 2017 году департамент муниципального имущества и земельных отношений Красноярска, не имея соответствующих полномочий, передал федеральный земельный участок сначала в аренду, а затем в собственность ОАО «Красноярская судостроительная верфь». Земля, кадастровая стоимость которой превышала 100 млн руб., была приобретена организацией за 2,6 млн руб. Сделка была оформлена под предлогом расположенных на ней объектов недвижимости, часть которых к тому моменту уже была снесена либо не использовалась, следует из сообщения краевой прокуратуры.

После этого владельцем участка стало ООО «Флагман», которое сдало землю в аренду АО «СЗ "Арбан"». На этой территории фирма приступила к строительству жилого комплекса «Портовый».

По иску надзорного ведомства суд постановил вернуть земельные участки государству, а также взыскал с ответчиков солидарно 276 млн руб. неосновательного обогащения. В апелляционной инстанции организации указывали на истечение срока исковой давности и отрицали аффилированность ООО «Флагман» с Красноярской судостроительной верфью. Кроме того, компании заявляли, что спорный земельный участок был приобретен на средства, перечисленные в счет погашения задолженности на основании вступившего в законную силу судебного акта.

«Суд апелляционной инстанции признал эти доводы несостоятельными, согласился с позицией прокуратуры и оставил решение суда первой инстанции без изменения. Решение вступило в законную силу»,— говорится в сообщении.

Александра Стрелкова