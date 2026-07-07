Глава Ямала осмотрел стройплощадки в Лабытнанги

Вместе с главой Приуральского района Мариной Тресковой губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов посетил стройплощадки и объекты благоустройства Лабытнанги, сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Артюхов

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Сейчас в Лабытнанги строится 14 многоквартирных домов, в шести из которых ожидается заселение в этом году. В частности, три семиэтажки на 369 квартир возводятся в районе улицы Л. Гиршгорна. К сдаче готовится дом по улице Магистральной. В границах улиц Школьная и Ленинградская строят пять домов на 688 квартир. Для микрорайона построена газовая котельная мощностью 11 МВт, которую запустят в начале отопительного сезона.

Дмитрий Артюхов отметил, что намеченный объем строительства выполняется — нужно приложить все усилия для переселения жильцов деревянных домов в новый жилой фонд. «Накануне команда администрации проехала по всем населенным пунктам, принято много решений. Будем их финансово поддерживать со стороны региона»,— сообщил губернатор.

Новые дома и инфраструктуру также возводят не только в Лабытнанги, но и в других населенных пунктах Приуральского района: в Аксарке, Белоярске, Харпе и других. Глава Ямала осмотрел подстанцию и новые котельные, оценив подготовку района к осенне-зимнему периоду. Он также проверил дорожные работы в Приуралье: в 2026 году в районе обновят 18 участков дорог общей протяженностью 5,7 км, почти половина из них придется на сельские поселения.

Ирина Пичурина