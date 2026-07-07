С начала года число пассажиров метро Новосибирска выросло на 443 тыс. человек

По итогам января-июня 2026 года пассажиропоток новосибирского метрополитена превысил 40 млн человек. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 443,7 тыс. пассажиров, сообщил в своем канале в «Максе» мэр Максим Кудрявцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным горадминистрации, самой востребованной станцией остается «Площадь Маркса», пассажиропоток которой превысил 7 млн человек. Далее расположились станции «Заельцовская» и «Площадь Ленина» — около 5 млн пассажиров на каждой.

Как писал «Ъ-Сибирь», по итогам 2025 года пассажиропоток метрополитена Новосибирска превысил 81,6 млн пассажиров, обеспечивая ежесуточную перевозку свыше 223 тыс. человек.

Александра Стрелкова