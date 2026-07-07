Началось выдвижение кандидатов в томскую облдуму в одномандатных округах
Первый претендент подал в избирательную комиссию заявление о намерении участвовать в выборах депутатов законодательной думы Томской области. Это следует из данных ГАС «Выборы».
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Татьяна Жабкина планирует баллотироваться в одномандатном округе №5 в качестве самовыдвиженца. Она работает учителем истории и обществознания в средней школе №2.
Процедура подачи документов в окружные избиркомы для выдвижения и регистрации кандидатов в одномандатных округах стартовала 6 июля. Она завершится в 18:00 10 августа.
Напомним, в законодательной думе 42 депутата. 21 из них избирается в одномандатных округах, столько же — по партспискам.