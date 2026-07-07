Бастрыкин потребовал доклад о расследовании затопления домов в Тюмени

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения жилищных прав граждан в Тюмени, передает Следком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Согласно данным СМИ, дома в одном из районов города затапливаются дождевыми и грунтовыми водами из-за нарушений процесса дорожного ремонта. Вода попала в подвалы и подтапливает несущие конструкции, что угрожает безопасности жильцов.

По информации Ura.ru, дома затапливает в микрорайоне Парфеново. В мае и июне три раза ремонтировали один и тот же участок улицы Хусаинова — по данным местных жителей, каждый новый слой асфальта превращал дорогу в «дамбу», из-за чего дождевая вода стекает под дома в низине. Власти города посоветовали им самостоятельно поднимать уровень своих земельных участков.

Ирина Пичурина