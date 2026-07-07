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Погрузка на железной дороге в Тюменской области за полгода выросла на 7%

В период с января по июнь погрузка на сети РЖД в Тюменской области достигла 5,8 млн тонн — это на 7% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Среди погруженных материалов:

  • нефти и нефтепродуктов — 4,2 млн тонн (+6,1%);
  • химикатов и соды — 765,3 тыс. тонн (+4,5%);
  • строительных грузов — 237 тыс. тонн (+2,3%);
  • зерна — 224,2 тыс. тонн (рост в 1,2 раза);
  • черных металлов — 137,9 тыс. тонн (рост в 1,8 раза);
  • кокса — 122,8 тыс. тонн (-7,3%).

В июне погрузка в Тюменской области составила 914,2 тыс. тонн (-1,6%). Всего на СвЖД за полгода погрузили 58,4 млн тонн, в июне — 9,8 млн тонн.

Ирина Пичурина

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