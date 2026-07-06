Беспилотную опасность ввели в Волгограде

Угрозу атаки БПЛА объявили в Волгоградской области. Об этом уведомило МЧС в приложении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Спасатели призывают жителей сохранять спокойствие. Если вы дома, отойдите от окон. Пройдите в комнату с несущими стенами без остекления. Не пользуйтесь лифтом. Рекомендуется предварительно отключить газ, свет, воду.

Если вы на улице, не выходите на открытые участки. Укройтесь в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге.

Интернет в регионе временно ограничен. Телефон экстренных служб 112.

Нина Шевченко