В аэропорту Сочи сняли ограничения на прием и выпуск рейсов

В аэропорту Сочи сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Воздушная гавань возобновила работу после ограничений, которые вводили для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Информацию об отмене ограничений распространили представители аэропорта. После восстановления работы пассажиров призвали внимательно следить за обновлениями по своим рейсам и учитывать возможные изменения в расписании.

В аэропорту уточнили, что авиаперевозчики продолжают информировать пассажиров обо всех корректировках по контактам, указанным при бронировании билетов. Кроме того, актуальная информация о статусе рейсов транслируется через аудиообъявления в терминале.

Временные ограничения на работу аэропорта вводили ранее в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. В этот период пассажирам рекомендовали отслеживать информацию через онлайн-табло, официальные сайты аэропорта и авиакомпаний, а также соблюдать порядок в терминале.

Во время действия ограничений аэропорт продолжал работу с пассажирами внутри терминала. В обычном режиме функционировали сервисы для семей с детьми, а также зоны с бесплатной питьевой водой.

Ранее на территории Сочи объявляли угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Жителей и гостей курорта призывали соблюдать меры безопасности и не публиковать фото и видео работы систем противовоздушной обороны и оперативных служб.

После снятия ограничений аэропорт Сочи продолжил прием и отправку рейсов в штатном режиме. Пассажирам рекомендовали уточнять информацию о времени вылета и прилета непосредственно у авиаперевозчиков и следить за объявлениями в терминале.

Мария Удовик