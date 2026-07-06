Бастрыкин потребовал доклад от буллинге пятиклассницы в Волгограде

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о травле пятиклассницы в волгоградской школе. Об этом сообщили в информцентре ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: министерство образования Астрханской области Фото: министерство образования Астрханской области

Со слов матери девочки, одноклассники почти год травили ее дочь. Журналисты V1.RU выяснили, что ребенка не пускали на горку, били после уроков, ломали телефон, обзывали нецензурными словами. Также в отношении школьницы совершили насильственные действия, следует из релиза СК. Руководство школы, пишет издание, выдвинуло иную версию случившегося.

СУ СКР по Волгоградской области начали проверку. Руководителю регионального следственного управления Василию Семенову поручено представить доклад в центральный аппарат ведомства.

Нина Шевченко