Саратовский губернатор поручил составить график благоустройства трамвайной линии

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поручил администрации облцентра совместно с региональным минтрансом составить и опубликовать график работ по благоустройству на обновленной трамвайной линии. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Канал Романа Бусаргина в MAX Фото: Канал Романа Бусаргина в MAX

Мэру Саратова Игорю Молчанову поручено держать этот вопрос на личном контроле, чтобы горожане видели, что именно и в какие сроки будет сделано. Господин Бусаргин сообщил о запуске рабочего движения по участку обновленного трамвайного маршрута № 3.

Движение трамвая № 3 от Кировского депо до Детского парка началось со 2 июля. Реконструкция линии протяженностью 23 км входила в первый этап модернизации трамвайной сети. В рамках работ проложено 67 км путей, обновлены маршруты № 3, 6, 8, 9, закуплено 67 вагонов, заменены контактная сеть и подстанции, реконструирован путепровод.

Нина Шевченко