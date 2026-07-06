Главные новости за 6 июля. Кубань, Крым, Адыгея

С утра 6 июля в Краснодаре работают меньше половины АЗС. По данным городских служб, бензин АИ-92 доступен на 25 АЗС, АИ-95 — на 31, АИ-100 — на 8 станциях, дизельное топливо — на 43 АЗС. Еще 55 станций временно не отпускают топливо, 11 объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.

Спрос на установку метанового газобаллонного оборудования на автотранспорт в Краснодарском крае по итогам июня вырос на треть. На сегодняшний день тенденции потребления метана соответствуют сезонности. Традиционно после зимнего периода объемы перевозок повышаются и соответственно увеличивается реализация топлива.

На выставке «Иннопром-2026» в Екатеринбурге подписаны соглашения о строительстве двух заводов в Краснодарском крае — по выпуску светопрозрачных алюминиевых конструкций и по обработке стекла. Общий объем инвестиций составит 2,3 млрд руб.

В администрации Крымского района состоялась сессия Совета муниципалитета, на которой было принято решение о досрочном прекращении полномочий временно исполняющего полномочия главы Крымского района Станислава Казанжи. Он сменил на посту Сергея Леся, который был задержан 11 октября по подозрению в хищении государственных земельных участков.

Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан и Краснодарский край стали лидерами среди российских регионов по числу выпускников, получивших максимальные 100 баллов по одному из предметов ЕГЭ по итогам основного периода экзаменационной кампании.

По итогам первого квартала 2026 года в Республике Крым сдано в эксплуатацию 244,6 тыс. кв. м жилья. Это на 48,6% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. При этом сегмент индивидуального жилищного строительства (ИЖС) занял 80,6% от общего объема ввода — 197,2 тыс. кв. м.

ГК «Прогресс Агро» завершила строительство современного элеваторного комплекса в Тамбовской области. Инвестиции в проект превысили 1,6 млрд руб. Предприятие уже получило разрешение на ввод в эксплуатацию и готовится к приему первого зерна в августе.

К 1 сентября в Краснодарском крае планируется отремонтировать более 520 школ и детских садов. На эти цели из бюджета выделено свыше 1,7 млрд руб.

«Росатом» принял корпоративное решение о выкупе доли Сергея Шишкарева в группе компаний «Дело». Об этом сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев на полях форума «Иннопром» в Екатеринбурге.

Средняя стоимость нового автомобиля в Краснодарском крае по итогам первого полугодия 2026 года снизилась на 8,3% по сравнению с январем и составила 2,43 млн руб.