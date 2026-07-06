Главные новости за 6 июля. Кавказ

Ставрополь занял 84 место в рейтинге городов по уровню отраслевых зарплат. Наиболее весомые заработки в краевом центре отмечены в банковском и финансовом секторе — 101 тыс. руб. в месяц. Совокупная средняя номинальная зарплата по городу составила 78 тыс. руб.

Для восполнения дефицита топлива в Ставропольский край направлены дополнительные объемы горючего, а именно 5,2 тыс. т бензина марки АИ-92, 6,5 тыс. т АИ-95 и 6 тыс. т дизельного топлива. Вместе с тем, фермеры в регионе вынуждены переплачивать за дизель в условиях дефицита.

Более 60 подозреваемых участников подпольной ячейки запрещенного в России международного религиозного экстремистского объединения задержаны и арестованы в Карачаево-Черкесии.

На Ставрополье по итогам 2025 года суммарный розлив минеральных и питьевых вод составил свыше 1,6 млрд полулитров. Это на 10%, чем годом ранее.

В Дагестане объявлено штормовое предупреждение из-за ливней с градом. Оно продлится до конца дня 7 июля.