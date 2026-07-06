Главные новости за 6 июля. Ростов-на-Дону и область

Государство установило контроль над ООО «Ростовский морской мультимодальный порт». Это произошло за счет того, ООО «Нефтехимремстрой», принадлежащее Росимуществу, в июне 2026 года стало управляющей организацией в АО «КП Капитал», которое, в свою очередь, владеет 99,9% акций ООО «Ростовский морской мультимодальный порт».

В Ростовской области для уборочной кампании заготовили около 85 тыс. т дизельного топлива и около 18 тыс. т бензина.

Самая дорогая говядина в Ростовской области продается в Ростове-на-Дону и Таганроге, следует из отчета Ростовстата. По сведениям на 29 июня 2026 года, килограмм говядины в Таганроге стоил 714,16 руб., в Ростове-на-Дону — 714,60 руб.

По данным на начало июня 2026 года, в Ростовской области количество организаций, предоставляющих физкультурно-оздоровительные услуги (сауны, бани, солярии, оздоровительные центры) достигло 495, что на 2% больше год к году.

Ростовский арбитраж назначил строительную экспертизу в споре между театром драмы им. М. Горького и подрядчиком «Омега Сервис».

Администрация Ростова-на-Дону ищет подрядчиков для ремонта лифтов, расположенных на Ворошиловском мосту. На проведение работ планируется направить более 5,5 млн руб.

В ходе прений государственный обвинитель попросил суд приговорить бывшего директора по экономике и финансам ростовского подшипникового завода (ГПЗ-10) Николая Борисова по делу о хищении 2,2 млрд руб. при исполнении государственного контракта.