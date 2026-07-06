Гособвинение запросило почти пять лет колонии для экс-директора ГПЗ-10

В ходе прений государственный обвинитель попросил суд приговорить к четырем годам 10 месяцам колонии общего режима бывшего директора по экономике и финансам ростовского подшипникового завода (ГПЗ-10) Николая Борисова по делу о хищении 2,2 млрд руб. при исполнении государственного контракта. Об этом сообщает “Ъ”.

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Кроме того, обвиняемому запросили штраф в 700 тыс. руб. Ранее гендиректор предприятия Александр Дьяченко получил три года и десять месяцев колонии общего режима, а бывший начальник планово-экономического отдела завода Феликс Захарцов — четыре года и трем месяцам колонии.

По версии следствия, с 2020 по 2024 год предприятие заключило ряд контрактов на поставку продукции в рамках гособоронзаказа. Следствие установило, что владельцы и руководители завода, включая гендиректора Дьяченко, систематически завышали стоимость подшипников. Общий ущерб государству и 16 предприятиям оценивается в 2,2 млрд руб.

Подробнее о деле читайте в материале «Ъ-Ростов» «Попал под ролики правосудия».