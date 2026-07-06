Агротуристический кластер в Татищевском районе откроют к 2028 году

ООО СЗ «Скрипка строительная компания», вложит в Агротуристический кластер в Татищевском районе Саратовской области порядка 500 млн руб. На территории парка появятся лавандовые поля, виноградники, ресторан, бассейн, спа-центр и гостевые домики, его открытие запланировано на 2028 год, сообщила пресс-служба министерства инвестиционной политики Саратовской области

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мининвест Саратовской области Фото: мининвест Саратовской области

На площадке монтируют жилые модули и возводят корпуса спа-центра. Садоводы закладывают плодовый сад из яблонь и груш, расширяют виноградные ряды. Вдоль лавандового поля высадили 2 тыс. кустов лапчатки: тысячу сорта Snowbird с белыми цветами и тысячу сорта Red Ace с оранжево-красными соцветиями. Эти кустарники теперь обрамляют фиолетовые полосы.

Проект стартовал в 2024 году. Завершение всех этапов работ создаст 100 рабочих мест, сообщил директор Корпорации развития области Александр Храпугин. «Такие проекты повышают туристическую привлекательность региона, делают его интересным для местных жителей и для туристов из соседних областей»,— заявил министр инвестиционной политики региона Александр Марченко.