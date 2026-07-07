Производство основных видов алкоголя в России в январе—июне 2026 года

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|Категория
|Производство (тыс. дал)
|Изменение год к году
|Пиво
|385137,6
|–2,3
|Пивные напитки
|57988,6
|–4,4
|Водка
|30119,6
|–4,0
|Вина тихие
|15441,6
|–12,6
|Ликеро-водочные изделия
|8847,4
|9,9
|Вина игристые
|6194,3
|–14,0
|Сидр
|5174,6
|11,4
|Другие крепкие спиртные напитки*
|3600
|–8,8
|Коньяки
|3223,5
|–6,6
|Медовуха
|2043,6
|7,2
|Плодовая продукция
|485,9
|–36,8
|Слабоалкогольная продукция
|458,5
|–36,8
|Вина ликерные
|441,1
|–31,6
|Пуаре
|106,5
|–14,3
|Виноградосодержащие напитки без этилового спирта
|25,8
|–47,1
|Виноградосодержащие напитки с этиловым спиртом
|12,1
|5,8
|Алкогольная продукция всего
|519300,7
|–3,1