Производство основных видов алкоголя в России в январе—июне 2026 года

Категория Производство (тыс. дал) Изменение год к году Пиво 385137,6 –2,3 Пивные напитки 57988,6 –4,4 Водка 30119,6 –4,0 Вина тихие 15441,6 –12,6 Ликеро-водочные изделия 8847,4 9,9 Вина игристые 6194,3 –14,0 Сидр 5174,6 11,4 Другие крепкие спиртные напитки* 3600 –8,8 Коньяки 3223,5 –6,6 Медовуха 2043,6 7,2 Плодовая продукция 485,9 –36,8 Слабоалкогольная продукция 458,5 –36,8 Вина ликерные 441,1 –31,6 Пуаре 106,5 –14,3 Виноградосодержащие напитки без этилового спирта 25,8 –47,1 Виноградосодержащие напитки с этиловым спиртом 12,1 5,8 Алкогольная продукция всего 519300,7 –3,1