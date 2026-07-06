В Ставропольском крае жительницу Кубани будут судить за кражу средств со счетов

На Ставрополье направлено в суд дело в отношении жительницы Краснодара, обвиняемой в участии в преступном сообществе и краже (ч. 2 ст. 210 УК РФ, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального СКР. Ранее обвиняемая находилась в федеральном розыске.

По данным следствия, 38-летняя фигурантка была участницей преступного сообщества из шести человек, которое действовало на территории края с 2024 года.

«Фигуранты, в числе которых была задержанная, обзванивали граждан и, представляясь сотрудниками различных структур, сообщали заведомо ложную информацию о якобы положенных им льготах, выплатах и компенсациях за неиспользованные услуги. Для получения денежных средств гражданам необходимо было сообщить код из пришедшего сообщения. Получив доступ к личному кабинету граждан, фигуранты снимали со счетов денежные средства. В целях конспирации обвиняемые использовали сим-карты, оформленные на третьих лиц, а при снятии денежных средств с банкоматов скрывали внешность под одеждой»,— говорится в сообщении.

Согласно данным следствия, сумма похищенных средств за восемь месяцев превысила 1,1 млн руб.

Наталья Шинкарева