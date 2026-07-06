В Тюменской области задержали трех подозреваемых в хищении топлива на 5 млн руб.

В Тюменской области задержали трех жителей села Абатское, подозреваемых в краже дизельного топлива на 5 млн руб. Они обвиняются в краже в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ), сообщили в СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По версии следствия, с февраля 2025 по февраль 2026 года две женщины и мужчина похищали дизельное топливо с топливных карт коммерческой организации путем продажи топлива третьим лицам. Ущерб предприятию превысил 5 млн руб.

В настоящий момент следователи выявляют иные эпизоды преступной деятельности и устанавливают возможных сообщников.

Полина Бабинцева