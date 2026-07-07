Петербург переставил парковку у парадных

В Санкт-Петербурге вступили в силу поправки к городскому закону об административных правонарушениях, уточняющие состав нарушения за парковку во дворах. Из закона убрали прежнюю формулировку о «перегораживании» проходов и проездов. Вместо нее в законе теперь говорится о «размещении» транспортных средств на подходах к зданиям и подъездах к местам накопления твердых коммунальных отходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Закон № 393–69 губернатор Александр Беглов подписал 23 июня 2026 года. Документ был официально опубликован 24 июня и вступил в силу 5 июля. Поправки не вводят новый штраф, а меняют формулировку уже действующей нормы. В новой редакции статья 32.1 устанавливает ответственность за размещение машин на подходах к зданиям, подъездах к местам накопления ТКО, а также на детских, спортивных, инклюзивных, дрессировочных площадках и площадках для выгула животных. Исключения предусмотрены для аварийно-спасательных, коммунальных, аварийных оперативных и дорожно-эксплуатационных служб, а также для случаев, отдельно указанных в другой статье городского закона.

Размеры штрафов остались прежними. Для граждан они составляют от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 5 тыс. до 40 тыс. рублей, для юридических лиц — от 150 тыс. до 500 тыс. рублей.

В Смольном необходимость поправок объясняли сложностями при применении прежней редакции. Ранее статья говорила о машинах, которые «повлекли перегораживание» подъездов к контейнерным площадкам, внутриквартальных проездов, пешеходных дорожек, проходов к зданиям и входов в них. При обжаловании штрафов водители могли указывать, что проход или проезд не были полностью перекрыты.

На это при обсуждении законопроекта в Законодательном собрании обращал внимание начальник Государственной административно-технической инспекции Петербурга Алексей Геращенко. По его словам, термин «перегораживание» заменяют на «размещение транспортных средств», поскольку нарушители нередко возражали, что машину можно обойти. Он также говорил, что размещение автомобиля у входа в жилое здание должно образовывать состав административного правонарушения.

По данным ГАТИ, в 2025 году по статье 32.1 было вынесено около 12 тыс. постановлений. Примерно 800 из них водители обжаловали, 141 штраф был отменен. В инспекции связывали ощутимую часть таких споров с прежней формулировкой нормы.

Поправки приняты на фоне большого числа обращений жителей по поводу дворовой парковки. В 2024 году ГАТИ получила около 100 тыс. сообщений о местах регулярных нарушений. Речь шла в том числе о парковке на газонах, у контейнерных площадок, на внутридворовых проездах и у входов в здания. Менее чем за два месяца 2025 года через сервис «Неправильная парковка транспорта во дворах» поступило почти 7 тыс. адресов. Среди районов с наибольшим количеством обращений инспекция называла Невский, Московский и Приморский. По данным инспекции, в 2024 году после анализа жалоб организационные меры приняли по 99 адресам. На 2025 год планировалась работа еще по 29 адресам.

Проблема машин, мешающих доступу к контейнерным площадкам, обсуждается и в других регионах. Единой федеральной нормы именно за такую парковку нет, ответственность устанавливают субъекты РФ через региональные законы об административных правонарушениях. Похожие составы действуют, в частности, в Москве, Московской области, Карелии и Бурятии. В Москве за стоянку, препятствующую вывозу отходов, предусмотрены штрафы до 20 тыс. рублей, в Московской области — до 30 тыс. рублей, в Карелии — до 50 тыс. рублей. В Бурятии отдельные штрафы за парковку у мусорных контейнеров начали действовать с 1 марта 2025 года: для граждан — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Региональные власти в таких случаях обычно объясняют запреты необходимостью обеспечить подъезд мусоровозов к контейнерным площадкам. Российский экологический оператор также указывал, что припаркованные у контейнеров автомобили могут срывать вывоз отходов и приводить к переполнению площадок.

Полина Пучкова