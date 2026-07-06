В ЯНАО отменили режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности отменили в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщили в пресс-службе правительства региона. Особый режим продлился в регионе 4,5 часа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Таким образом, режим беспилотной опасности снят во всех регионах Уральского федерального округа (УрФО). В течение дня он вводился в Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

В Омской области сегодня вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Полина Бабинцева