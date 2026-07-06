Главные новости за 6 июля: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

Зампред правительства Воронежской области Александр Попов ушел в отставку. Его должность пока вакантна, а сам господин Попов в ближайшее время перейдет на другую работу. Александр Попов перешел на работу в правительство региона в июле 2018 года и до октября 2023-го был первым замруководителя аппарата губернатора и облправительства.

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Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Центральная часть Воронежа

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Экс-зампред Воронежского облсуда Евгений Кучинский, напротив, хочет прекратить отставку ради новой работы, которая несовместима со статусом судьи в отставке. Господина Кучинского отправили в отставку в апреле после того, как стало известно, что он якобы имел не предусмотренные законом доходы и использовал их для приобретения дорогостоящих активов в Москве.

Врио губернатора Александр Шуваев назвал Белгородскую область первым рубежом обороны Москвы при атаках БПЛА. Около 90% беспилотников, направляющихся в центральную часть России, по данным главы региона, проходят через Белгородскую область.

В Липецкой области продлевают временный порядок отпуска топлива на фоне ухудшения ситуации на местных АЗС из-за сбоев топливных заводов. Приоритетом остается обеспечение скорой помощи, МЧС, коммунальных служб и общественного транспорта.

ВСУ атаковали строящуюся Курскую АЭС-2. При этом, по словам губернатора Александра Хинштейна, работа атомной станции после удара ВСУ по градирне энергоблока №2 АЭС-2 в городе Курчатове продолжается в штатном режиме. Экологических рисков и угроз для жителей не возникло.

В Орловской области могут снять ограничения на продажу топлива по номеру автомобиля раньше срока. По словам губернатора Андрея Клычкова, ситуация с топливом в регионе уже стабилизировалась. Сейчас в четные даты на АЗС региона заправляют автомобили с номерами, которые начинаются на 0, 2, 4, 6, 8, в нечетные — на 1, 3, 5, 7, 9.

Дом купца Аносова в Тамбове не смогли продать за 1 руб. Торги были признаны несостоявшимися. Здание является объектом культурного наследия (ОКН) регионального значения.

Егор Якимов