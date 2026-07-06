Главные новости за 6 июля. Новороссийск

В Новороссийске восстановление аварийных разрытий после работ на теплосетях связали с проблемами с бензином. Разрытый участок расположен между многоквартирным домом и гаражным кооперативом и остается в таком состоянии с зимы.

Филиал АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети» объявил закупку на выполнение работ по восстановлению благоустройства после ремонта тепловых сетей. Начальная стоимость контракта составляет 3,5 млн руб., следует из материалов портала госзакупок.

В Новороссийске проверили ход строительства социальных объектов, возводимых по договорам о комплексном развитии территории. Речь идет о детском саде на 450 мест на улице Ленина в селе Мысхако и школе на 1750 мест на улице Котанова. Оба объекта планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года.

В Новороссийске проведут внутреннюю служебную проверку после выявления 33 нестационарных торговых объектов, размещенных без договоров с администрацией. Такое поручение дал глава города Андрей Кравченко на аппаратном совещании.

Управление Роспотребнадзора не проверяет работу кондиционеров в общественном транспорте Новороссийска, поскольку действующее законодательство не содержит обязательных требований к их наличию и эксплуатации.

Новороссийский филиал ФГБУ «ЦОК АПК» в январе—июне 2026 года подтвердил качество и безопасность более 1 млн т сельхозпродукции, предназначенной для экспорта в Китай. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем проверенных партий увеличился в 1,6 раза — с 607 тыс. т.

Новороссийск занял 41-е место в рейтинге крупнейших городов России по уровню отраслевых зарплат, поднявшись сразу на 17 позиций по сравнению с прошлым годом. Согласно исследованию «РИА Новости» по итогам первого квартала 2026 года, самой высокооплачиваемой сферой в городе стало строительство со средней номинальной зарплатой 141 тыс. руб.