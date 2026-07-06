Microsoft увольняет почти 5 тыс. сотрудников (более 2% от общего штата компании). Основная часть сокращений затронет коммерческий отдел продаж и игровое подразделение Xbox.

Альфа-Банк первым реализовал оплату по биометрии через универсальный сервис — совместно с Национальной системой платежных карт. Клиенты банка могут оплачивать покупки не только на терминалах Альфа-Банка, но и на терминалах других банков, поддерживающих сервис. Оплата взглядом — один из самых быстрых и удобных способов. Покупка занимает меньше времени, чем с картой или по QR-коду. При этом биометрические технологии обеспечивают высокий уровень защиты. Активировать услугу можно в разделе «Карты». «Клиенты сохраняют все привычные преимущества — включая кэшбэк. А для бизнеса прием таких платежей не требует дополнительных затрат», — отметила старший вице-президент Альфа-Банка Ольга Яшенина.

Концерн «Калашников» выполнил госконтракт, поставив крупную партию зенитных управляемых ракет для комплексов «Стрела». Они разработаны для поражения низколетящих воздушных целей в любое время суток. Самонаведение — в трех режимах: фотоконтрастном, инфракрасном и по помехам, что позволяет обходить тепловые ловушки.