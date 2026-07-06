Наталию Хван переизбрали председателем Общественной палаты Воронежской области

На первом заседании Общественной палаты Воронежской области пятого состава ее председателем избрали Наталию Хван. Об этом сообщили в облправительстве. Госпожа Хван возглавляет организацию с 2020 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталия Хван

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Наталия Хван

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Уверена, что опыт коллег, уже работавших в составе палаты, и энергия новых членов позволят нам продолжить эффективную работу и реализовать важные общественные инициативы»,— сказала после избрания Наталия Хван.

Госпожа Хван родилась 7 октября 1977 года. В 1999-м окончила Воронежский государственный университет инженерных технологий, получив специальность инженера. С 2016 года руководит оргкомитетом предпринимательской премии им. Вильгельма Столля и Форума Столля. Занимает должность председателя региональной общественной организации молодых матерей. Состоит в гражданском собрании «Лидер», а также, по данным «СПАРК-Интерфакс», управляет ООО «Чемпион», которое занимается оптовой торговлей спортивными товарами, и ООО «Чемпион центр», основным видом деятельности которого указано строительство жилых и нежилых зданий.

В середине мая «Ъ-Черноземье» сообщал, что губернатор Александр Гусев определил 20 членов Общественной палаты Воронежской области.

Егор Якимов