В Дагестане объявлено штормовое предупреждение из-за ливней с градом
С 6 июля до конца суток 7 июля в Дагестане действует штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС России.
Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ
Как уточняется в сообщении, по данным Дагестанского ЦГМС в регионе ожидаются дожди, ливни с градом, а также учсимление ветра до 18-23 м/c.
Жителям региона рекомендуется не приближаться к ветхим деревьям и оборванным линиям электропередач, не оставлять детей без присмотра, а водителям — соблюдать скоростной режим.