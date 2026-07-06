В Дагестане объявлено штормовое предупреждение из-за ливней с градом

С 6 июля до конца суток 7 июля в Дагестане действует штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

Как уточняется в сообщении, по данным Дагестанского ЦГМС в регионе ожидаются дожди, ливни с градом, а также учсимление ветра до 18-23 м/c.

Жителям региона рекомендуется не приближаться к ветхим деревьям и оборванным линиям электропередач, не оставлять детей без присмотра, а водителям — соблюдать скоростной режим.

Наталья Шинкарева