Шуваев прокомментировал обыски у экс-министра строительства Белгородской области

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил в интервью «Ъ», что на одном из совещаний в облправительстве ему доложили о проведении обысков у бывшего министра строительства Оксаны Козлитиной. Господин Шуваев пояснил, что они являются «следом» уголовных дел о мошенничестве при строительстве защитных сооружений в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Шуваев во время интервью

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Александр Шуваев во время интервью

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

«На одном из совещаний я уже сказал: сам не ворую и никому не дам, не позволю этого делать. Может, что-то еще осталось: если следствие идет по двум замам губернатора, значит, где-то есть след кого-то из министров либо замов министров, кто занимался этим направлением. Есть закон, пусть отвечают»,— сказал врио губернатора.

По данным Rusprofile, с 3 июля руководителем министерства строительства Белгородской области является первый замминистра — начальник департамента правового и информационно-аналитического обеспечения Максим Канищев. До этого министерством руководила госпожа Козлитина. На сайте облправительства графа с именем министра строительства региона пустует, на ее месте размещена ссылка на соответствующую вакансию.

На прошлой неделе «Ъ» сообщал, что Оксана Козлитина покинула пост министра строительства Белгородской области после того, как правоохранительные органы провели у нее обыски. На тот момент официального подтверждения данной информации не было, а телефон бывшей чиновницы оказался выключен.

Обыски у госпожи Козлитиной в прошлом году планировало провести региональное управление МВД в рамках расследования дела о мошенническом хищении при строительстве укреплений на границе с Украиной. (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Свердловский райсуд Белгорода не санкционировал следственные действия в отношении чиновницы. Белгородский облсуд оставил это решение в силе.

Однако позже, по информации «Ъ», решения белгородских судов отменил Первый кассационный суд общей юрисдикции. После этого следственные действия были санкционированы.

О чем еще рассказал врио губернатора Белгородской области — в материале «Ъ».