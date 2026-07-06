АТЭК объявил поиск подрядчика для восстановления благоустройства в Новороссийске

Филиал АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети» объявил закупку на выполнение работ по восстановлению благоустройства после ремонта тепловых сетей. Начальная стоимость контракта составляет 3,5 млн руб., следует из материалов портала госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно документации, подрядчик будет выполнять работы по заявкам ресурсоснабжающей организации. После согласования документов восстановить нарушенное благоустройство необходимо в течение пяти рабочих дней, если этому не препятствуют погодные условия.

Прием заявок на участие в закупке завершится 13 июля. Победитель будет заниматься восстановлением участков после проведения ремонтных работ на тепловых сетях, эксплуатируемых новороссийским филиалом АТЭК.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что в Новороссийске восстановление аварийных разрытий после работ на теплосетях связали с проблемами с бензином. Поводом для обсуждения стала жалоба местной жительницы Ирины, которая поинтересовалась сроками восстановления дорожки в районе улицы Видова, 167. Разрытый участок расположен между многоквартирным домом и гаражным кооперативом и остается в таком состоянии с зимы.

Анна Гречко