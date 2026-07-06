В Ростове на ремонт лифтов на Ворошиловском мосту направят 5,5 млн рублей

МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры» Ростова-на-Дону ищет подрядчиков для ремонта лифтов, расположенных на Ворошиловском мосту. Соответствующая информация содержится на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ

В рамках первой закупки подрядчик должен будет до 31 декабря текущего года подрядчик должен будет провести полное обследование всех четырех лифтовых шахт, демонтировать старые конструкции, изготовить новые стеклопакеты и смонтировать их. Начальная цена закупки составляет 4 млн руб. Согласно данным второй закупки, подрядчику в тот же срок предстоит провести работы по замене комплекта ремней и отводных блоков. Начальная цена закупки — 1,4 млн руб.

Наталья Шинкарева