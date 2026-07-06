Волгоградский облсуд изучит дело автора канала «Остров свободы» Михаила Серенко

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по делу автора Telegram-канала «Остров Свободы» Михаила Серенко и направила материалы в суд. Ему предъявлены обвинения в клевете, оскорблении представителя власти, реабилитации нацизма, понуждении к действиям сексуального характера, а также в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов (ч. 2 ст. 128.1, ч. 5 ст. 128.1, ч. 1 ст. 133, п. «б» ч. 3 ст. 163, ст. 319, п. «б» ч. 3 ст. 242, п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ), сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

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По версии следствия, господин Серенко, будучи администратором и автором канала, совместно со знакомым блогером Алексеем Ульяновым вымогал у руководителя коммерческой организации Рашида Карсакова 6 млн руб. Деньги были получены после угроз распространения негативных сведений. В своем канале он также, как установили силовики, публиковал оскорбления в адрес представителей власти и ложные сведения о совершении несколькими лицами преступлений против половой неприкосновенности.

Дополнительно следствие выяснило, что обвиняемый принуждал знакомую к действиям сексуального характера под угрозой публикации компрометирующих материалов, а после отказа разместил в канале клевету о ней и ее близких. Также он распространял порнографию и, согласно лингвистической и психологической экспертизам, тексты с признаками реабилитации нацизма, включая отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала.

В прокуратуре отметили, что Михаил Серенко полностью признал вину. 6 июля дело поступило в Волгоградский областной суд, до заседания фигурант останется под стражей.

Михаила Серенко задержали в июле 2025 года по эпизоду вымогательства у жителя Волгограда 300 тыс., а затем 350 тыс. руб. В декабре по той же статье о вымогательстве был задержан общественник Алексей Ульянов (ст. 163 УК РФ). В мае его дело передали в суд. Слушания стартовали 24 июня.

Нина Шевченко