Юный курьер мошенников задержан после хищения 4 млн рублей в Оренбуржье

Правоохранители задержали молодого курьера мошенников в Челябинской области, которого обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ранее в полицию Новосергиевского района Оренбургской области 5 июня обратилась 22-летняя местная жительница, которая сообщила, что неизвестные по телефону убедили ее снять со счета 4 млн руб. и передать курьеру для сохранности. Для выполнения инструкций потерпевшей пришлось поехать в Бузулук.

По факту хищения возбудили уголовное дело. Следователи установили, что в мае 2026 года мужчина вступил с неизвестным гражданином в преступный сговор, чтобы похитить денежные средства молодой девушки. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого — им оказался 18-летний житель Челябинской области. Для его задержания оперативники выехали в соседний регион.

Сегодня, 6 июля, мужчину доставили в Новосергиевку. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Яна Вежлева