Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 7 июля

Австралийский доллар 54,0407
Английский фунт 104,1361
Белорусский рубль 26,8490
Гонконгский доллар* 99,4002
Дирхам ОАЭ 21,2306
Доллар США 77,9695
Евро 89,2595
Индийская рупия** 81,6994
Казахстанский тенге** 16,5179
Канадский доллар 54,9042
Китайский юань 11,4555
СДР 105,8537
Сингапурский доллар 60,3199
Турецкая лира* 16,7045
Украинская гривна* 17,4962
Шведская крона* 80,9133
Швейцарский франк 96,7964
Японская иена** 48,2574

*За 10. **За 100.