Черноземье 06.07.2026, 18:00 Официальные курсы валют ЦБ на 7 июля Австралийский доллар 54,0407 Английский фунт 104,1361 Белорусский рубль 26,8490 Гонконгский доллар* 99,4002 Дирхам ОАЭ 21,2306 Доллар США 77,9695 Евро 89,2595 Индийская рупия** 81,6994 Казахстанский тенге** 16,5179 Канадский доллар 54,9042 Китайский юань 11,4555 СДР 105,8537 Сингапурский доллар 60,3199 Турецкая лира* 16,7045 Украинская гривна* 17,4962 Шведская крона* 80,9133 Швейцарский франк 96,7964 Японская иена** 48,2574 *За 10. **За 100.