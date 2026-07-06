Главные новости за 6 июля. Сочи

В Сочи из 58 автозаправочных станций работают 50, четыре находятся на плановом ремонте и еще на четырех временно нет топлива; АИ-92 и АИ-95 доступны на 30 АЗС, дизель — на 38, АИ-100 — на 23. Действуют лимиты на отпуск топлива (до 20–30 л бензина и 30–60 л дизеля на машину), а также ограничения по топливным картам на отдельных станциях, при этом заправки приостанавливают работу на время воздушной тревоги с последующим 15–20-минутным интервалом.

Утром 6 июля в акватории Черного моря в 18 км от Сочи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,6 и интенсивностью 2 балла, подземные толчки жители не ощутили. Объекты инфраструктуры работают штатно, пострадавших и жалоб нет, ситуация в городе остается стабильной.

Роспотребнадзор подтвердил чистоту морской воды в Сочи: с начала года исследовано 3,3 тыс. проб, все соответствуют нормативам, загрязнений на пляжах не выявлено. Температура воды у побережья Сочи, Туапсе и Новороссийска достигла +26 °С, в Азовском море — до +27 °С, что комфортно для купания.

Аэропорт Сочи открыл новое направление — авиакомпания «Азимут» начала регулярные рейсы из Саудовской Аравии (город Табук) один раз в неделю по пятницам на Superjet 100. Табук стал седьмым ближневосточным направлением из Сочи, ранее также запущены рейсы из Омана и возобновлены в Дубай.

В селе Высокое Адлерского района Сочи стартовал капитальный ремонт улицы Геленджикской стоимостью более 21 млн руб., где обновят почти 2 км дороги. Подрядчик уже укладывает нижний слой асфальта, а завершить работы планируют в сентябре 2026 года.