В пятый раз продлили торги по продаже курских и липецких активов «Конти»

Росимущество в пятый раз продлило торги по продаже национализированных юрлиц украинской группы «Конти» за 4,8 млрд руб. Их будут принимать до 20 июля (ранее — до 6 июля), итоги тендера планируют подвести 23 июля (ранее — 9 июля). Информация об этом появилась на портале ГИС «Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кондитерская фабрика «Конти» в Курске

Фото: Игорь Иванов, Коммерсантъ Кондитерская фабрика «Конти» в Курске

Фото: Игорь Иванов, Коммерсантъ

В состав лота входят акции курского АО «Конти-Рус» и 100% долей в липецких ООО «Кондитерский центр "Мерлетто"», ООО «Мерлетто капитал» и курском ООО «Кэндимакс». Пакет акций «Конти-Рус» насчитывает 42 036 ценных бумаг общей номинальной стоимостью 155,5 млн руб. (одна оценена в 3,7 тыс. руб.).

Совокупная площадь земельных участков под активами компаний достигает 17,9 га. Недвижимость «Конти-Рус» расположена в Курске и Иванове, КЦ «Мерлетто» — в селе Косыревка Липецкой области. Местонахождение активов «Кэндимакс» и «Мерлетто капитал» не раскрывается. Общая численность персонала четырех компаний составляет 3,1 тыс. человек.

Цена отсечения — 2,4 млрд руб. Шаг понижения равняется 478,2 млн руб., шаг аукциона — 239,1 млн руб.

По итогам 2025 года АО «Конти-Рус» увеличило убыток с 367 млн до 687 млн руб. Выручка предприятия за год упала с 18 до 17 млрд руб.

Подробнее о национализации активов ГК «Конти» в макрорегионе — в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов