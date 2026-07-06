Ростовский суд рассмотрит третий иск субподрядчика к филиалу сербской компании

Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит третий иск ООО «Южный экспертный центр» к ростовскому филиалу АО «Энергопроект Високоградня» (Республика Сербия). Ранее инстанция уже удовлетворила два иска, сообщили «Ъ-Ростов» в канцелярии суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно условиям договора субподряда, подписанного в феврале 2021 года, «Южный экспертный центр» выполнил работы на объекте. Контрактом предусматривалось, что генподрядчик в течение трех рабочих дней производит авансовый платеж в размере 30% от стоимости работ и 100% стоимости материалов, а оплата принятых работ осуществляется в течение десяти рабочих дней с момента подписания актов приемки.

Из материалов дела следует, что «Южный экспертный центр» выполнил работы в полном объеме, что подтверждается актами, подписанными генподрядчиком без замечаний по объему и качеству. Общая сумма выполненных работ составила 64,7 млн руб. Ответчик частично погасил долг — на сумму около 51,8 млн руб., — в результате чего задолженность составила 9,7 млн руб. без учета гарантийного удержания. Претензия, направленная истцом, как отмечается, осталась без ответа.

В октябре 2023 года суд удовлетворил исковые требования и взыскал с филиала АО «Энергопроект Високоградня» в пользу ООО «Южный экспертный центр» задолженность в размере 9,7 млн руб., а также 71 тыс. руб. госпошлины. В августе 2024 года истец представил в материалы дела односторонние акты на сумму 4,9 млн руб. и 1,9 млн руб., а также доказательства предъявления работ к приемке. По итогам рассмотрения иска с АО «Энергопроект Википоградня» дополнительно взыскано 6,9 млн руб. задолженности.

Арбитраж 3 июля принял к рассмотрению иск об уплате филиалом неустойки в 830 тыс. руб. по договору за период с июня 2023 по июнь 2026 года.

По данным портала rusprofile, ООО «Южный Экспертный Центр» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в ноябре 2001 года и работает в сфере здравоохранения, а именно — в деятельности больничных организаций. Финансовые показатели компании за последние три года демонстрируют значительное снижение масштабов деятельности. В 2025 году выручка составила 3,9 млн руб., что на 85% меньше, чем в 2022 году (26,4 млн руб.). Чистая прибыль также резко сократилась — с 5,8 млн до 1,1 млн руб. (падение на 81%).

Константин Соловьев