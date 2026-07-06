«Росатом» принял решение о выкупе доли Сергея Шишкарева в ГК «Дело»

«Росатом» принял корпоративное решение о выкупе доли Сергея Шишкарева в группе компаний «Дело». Об этом сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев на полях форума «Иннопром» в Екатеринбурге, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Сергея Шишкарева Фото: Telegram-канал Сергея Шишкарева

По словам Алексея Лихачева, стороны находятся в длительной юридической процедуре. Он отметил, что процесс можно ускорить, если Сергей Шишкарев согласится на прямую продажу доли.

С 1 июля вступил в силу механизм принятия решения со стороны «Росатома».

«С одной стороны, мы корпоративное решение приняли, с другой стороны, процедура, прописанная в "русской рулетке", является оригинальной, еще ни разу не применялась в Российской Федерации. Поэтому ближайшие две недели — это уточнение нотариусами всех действий Сергея Шишкарева: что они совершены, что он это подтверждает и так далее. А потом следующие две недели — это выяснение юридических тонкостей и формальностей нашей оплаты»,— сообщил гендиректор «Росатома».

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что основатель группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев сообщил о невозможности выкупа доли госкорпорации «Росатом» в рамках корпоративного соглашения, срок которого истекает. Господин Шишкарев отметил, что принял решение отказаться от выкупа пакета, подчеркнув, что действовал как основатель и руководитель, исходя из интересов бизнеса с более чем 30-летней историей и тысячами сотрудников.

Алина Зорина