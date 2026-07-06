В Крыму куриные яйца подешевели на 8%

Средняя стоимость десятка куриных яиц в Крыму и Севастополе по итогам месяца снизилась на 8 и 10% соответственно, составив 103 и 101 руб. Это одни из самых низких цен в ЮФО, пишет «Эксперт Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

Снижение цен на полуострове фиксируется, несмотря на топливный кризис и сохраняющиеся проблемы с логистикой.

На других южных территориях ценовая картина выглядит следующим образом: в Краснодарском крае десяток яиц обходится покупателям в 112 руб. при падении на 9% за месяц. Ростовская область демонстрирует показатель в 110 руб. со снижением на 8%, столько же стоят яйца и в Ставропольском крае, где падение составило 6%.

В целом по России средняя цена десятка яиц опустилась до 113 руб., что на 6% ниже показателей предыдущего месяца. При этом разброс цен в зависимости от региона остается значительным: максимальная цена зафиксирована в Сахалинской области — 176 руб. за десяток, минимальная — в Республике Дагестан, где яйцо стоит 92 руб.

Алина Зорина