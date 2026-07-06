В Новороссийске проверили строительство детсада и школы в Мысхако

В Новороссийске проверили ход строительства социальных объектов, возводимых по договорам о комплексном развитии территории. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Речь идет о детском саде на 450 мест на улице Ленина в селе Мысхако и школе на 1750 мест на улице Котанова. Оба объекта планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года.

По данным мэрии, в детском саду завершены основные этапы строительства, ведутся инженерные и отделочные работы, а также благоустройство территории. В школе завершены фундамент, перекрытия, кровля и установка окон, продолжается внутренняя отделка и монтаж инженерных сетей.

Ранее сообщалось, что в рамках реализации комплексного развития территорий (КРТ) в Новороссийске до 2036 года будут построены шесть школ на 8,7 тыс. мест, пристройка к школе на 400 мест, 11 детских садов, три поликлиники.

Анна Гречко