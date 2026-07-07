В Черноземье 8 июля ожидается дождливая и ветреная погода, до +28°C

В среду, 8 июля, жителей Черноземья ожидает теплая погода. Возможны осадки в виде дождя и порывы до 15 м/с. Температура будет варьироваться от +16°C до +28°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +20°C, днем потеплеет до +24°C, вечером столбик термометра опустится до +21°C, ночью будет +18°C. Ветер до 5 м/с.

В Воронеже утром будет +21°C, днем температура поднимется до +27°C, вечером она составит +25°C, а ночью опустится до +20°C. Ветер до 4 м/с.

В Курске утром температура составит +19°C, днем также будет +23°C, вечером будет +20°C, а ночью понизится до +16°C. Ветер до 6 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +20°C, днем — +25°C, вечером будет +24°C, а ночью опустится до +19°C. Ветер до 5 м/с.

В Орле утром температура воздуха составит +18°C, днем поднимется до +21°C, вечером будет +20°C, а ночью опустится до +16°C. Ветер до 5 м/с.

В Тамбове утром ожидается +22°C, днем — +28°C, вечером также будет +26°C, ночью — +20°C. Ветер до 5 м/с.

Алина Морозова