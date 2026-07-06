Астраханские власти вдвое сократят потребление топлива ради нужд населения

Астраханские госучреждения и органы власти вдвое сократят потребление топлива ради нужд населения. Такое решение было принято на региональном уровне, сообщает пресс-служба губернатора Игоря Бабушкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Астраханской области госучреждения урежут потребление бензина

Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области В Астраханской области госучреждения урежут потребление бензина

Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области

Также с 6 июля будет увеличен объем отгружаемого с нефтехранилищ топлива на АЗС «Лукойл» и «Газпром». Это позволит увеличить отпуск горючего астраханцам. На данный момент запаса топлива в Астраханской области хватает на 10 дней. «Бензина достаточно, и уровень соответствует показателям прошлого года, однако в связи с возросшим спросом поставщики вынуждены ограничивать его отпуск во избежание формирования дефицита», — заверил глава региона.

Власти отметили, что астраханцам продолжат сообщать о времени подвоза бензина, так как очереди на заправках приводят к нарушениям ПДД. Для разрешения конфликтных ситуаций в очередях привлекут дополнительные силы ДПС. Мониторить качество топлива будут специалисты.

По линии федерального Минсельхоза астраханским фермерам дополнительно направлено горючее. Топливо с региональных баз пойдет на нужды населения и экстренных служб. Игорь Бабушкин призвал астраханцев не верить фейкам о несуществующих запретах и якобы вводимых мерах на топливо. Губернатор также попросил население по возможности пользоваться общественным транспортом.

Марина Окорокова