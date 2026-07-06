Ростовский малый и средний бизнес лидирует по инвестициям в видеонаблюдение

ПАО «МТС» проанализировала спрос на системы видеонаблюдения и безопасности в Ростовской области с начала 2026 года. Основными драйверами роста спроса на услуги видеонаблюдения стали малые и средние предприятия региона.

Фото: предоставлено пресс-службой МТС

Наиболее активно решения на базе видеонаблюдения и видеоаналитики внедряют компании из сферы услуг, ритейла и управляющие организации. Чаще всего они используют умные камеры для охраны и наблюдения за объектами.

Среди крупного бизнеса лидером по динамике спроса на видеонаблюдение стали строительные компании. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их инвестиции в интеллектуальные системы видеонаблюдения и безопасности выросли на 28%. В тройке лидеров по внедрению решений на базе видеонаблюдения оказались также промышленные и сельскохозяйственные предприятия. В топ популярных среди крупного бизнеса сервисов попали системы контроля доступа на предприятия, облачное видеонаблюдение, охраннопожарные системы с функцией видеонаблюдения.

«В последнее время бизнес изменил свое отношение к видеонаблюдению, сделав его базовым элементом цифровизации предприятия. Мы видим не только стабильную положительную динамику спроса на такие решения, но и запрос клиентов на расширение функционала – например, все чаще компании используют видеоаналитику, позволяющую распознавать лица и вести подсчет посетителей. Кроме того, растёт спрос на интеграцию видеонаблюдения с другими системами — СКУД, охранной сигнализацией, платформами управления объектами, что делает видеомониторинг не просто инструментом фиксации событий, а полноценной частью управленческого контура предприятия», – сказал директор филиала МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.