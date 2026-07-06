В Сочи стартовал ремонт улицы Геленджикской за 21 млн рублей

В селе Высокое Адлерского района Сочи стартовал капитальный ремонт улицы Геленджикской. На проведение работ из городского бюджета направили более 21 млн руб. Ремонт затронет почти 2 км дорожного полотна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Как сообщили в пресс-службе администрации Сочи, улицу Геленджикскую полностью ремонтировали последний раз около 10 лет назад. Во время объезда Адлерского района глава города Андрей Прошунин отметил необходимость комплексного подхода к обновлению дорожной инфраструктуры, особенно на участках со сложными геологическими условиями.

Подрядная организация уже выполнила фрезерование старого асфальта на участке от федеральной трассы до пересечения с улицей Брянской. Сейчас специалисты приступили к устройству нижнего слоя дорожного покрытия.

В работах задействовали 10 специалистов и дорожную технику. В рамках проекта планируют уложить два слоя асфальтобетона на площади 9,4 тыс. кв. м, обустроить съезды, поднять горловины колодцев и укрепить обочины.

Во время обследования дороги на участке возле дома №99 специалисты выявили оползневой процесс. В настоящее время профильные службы готовят сметную документацию для выделения дополнительного финансирования на стабилизацию проблемного участка.

По словам Андрея Прошунина, проведение дополнительных работ позволит предотвратить разрушение дорожного полотна в будущем и повысить безопасность для водителей и пешеходов.

Ремонт улицы проводят без полного перекрытия движения транспорта. Работы организовали таким образом, чтобы сохранить проезд для местных жителей и автомобилей.

Завершить капитальный ремонт улицы Геленджикской планируют в сентябре 2026 года. Объект включили в паспорт территориального общественного самоуправления по инициативе жителей села Высокое.

Мария Удовик