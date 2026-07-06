В аэропорту Тюмени сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Рощино в Тюмени сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил информационный центр правительства Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Аэропорт прерывал работу на 5,5 часов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности на фоне объявленного режима беспилотной опасности в регионе.

Режим беспилотной опасности сегодня вводился во всех регионах Уральского федерального округа (УрФО) — в Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областях, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. В аэропортах Екатеринбурга, Челябинска, Кургана, Тюмени и Тобольска временно был приостановлен прием и выпуск самолетов.

На данный момент особый режим сохраняется в Курганской и Тюменской областях, а также в ЯНАО и ХМАО-Югре.

Полина Бабинцева