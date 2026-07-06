Фермер из Илекского района предоставил жилье и работу четырем нелегалам

В Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении главы крестьянско-фермерского хозяйства из Илекского района. Сельхозпроизводитель обвиняется в организации незаконной миграции: на протяжении двух лет он предоставлял жилье и работу иностранцам с нарушением закона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как установлено следствием, в период с 2023 по 2025 год обвиняемый, осуществляя сельскохозяйственную деятельность на территории района, в нарушение миграционного законодательства организовал незаконное пребывание в России четырех граждан из других государств. Фигурант не только предоставил им помещение для временного проживания, но и официально не трудоустроил, допустив к работе без оформления необходимых документов.

Правоохранители собрали доказательную базу, которая подтверждает причастность фигурантка к инкриминируемому ему преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 322.1 УК РФ. На данный момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Яна Вежлева