ФСБ пресекла отправку взрывчатки под видом парфюма военным в Энгельс

В марте 2025 года ФСБ задержала россиянина, рассылавшего в регионы, в том числе в Энгельс, взрывные устройства, замаскированные под парфюмерные наборы. Об этом сегодня, 6 июня, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, среди адресатов рассылки были военнослужащие и сотрудники органов власти, проживающие в Саратовской области, а также в Москве, Воронеже и Краснодарском крае. Отправителем оказался 23-летний житель Первоуральска, завербованный украинскими спецслужбами. Как сообщили силовики, он изъял взрывные устройства из тайников в Челябинске и разослал их «Почтой России». Все отправления изъяты и обезврежены.

В ФСБ отметили, что после выполнения задания украинские спецслужбы прекратили контакт с задержанным, не выплатив обещанное вознаграждение. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном обороте взрывных устройств, покушении на теракт и госизмене (ч. 1 ст. 222.1, ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 205, ст. 275 УК РФ).

Нина Шевченко