На ремонт школ и детских садов Кубани выделили 1,7 млрд рублей

К 1 сентября в Краснодарском крае планируется отремонтировать более 520 школ и детских садов. На эти цели из бюджета выделено свыше 1,7 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в учебных заведениях обновят фасады и благоустроят территории, закупят современное интерактивное оборудование, отремонтируют классы, актовые залы и пищеблоки.

«В школах и детских садах ребята проводят большую часть своего времени — получают знания и общаются со сверстниками. Поэтому важно, чтобы учебные заведения были комфортными»,— заявил губернатор.

Особое внимание будет уделено пищеблокам. По краевой программе «Развитие образования» их обновят в 25 школах. На данный момент работы уже завершены в школах №4 и №28 Отрадненского района.

С привлечением федеральных средств также капитально отремонтируют три школы и четыре детских сада.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что Краснодарский край, Санкт-Петербург, Московская область и Татарстан стали лидерами среди российских регионов по числу выпускников, получивших максимальные 100 баллов по одному из предметов ЕГЭ по итогам основного периода экзаменационной кампании. Наибольшее число стобалльных результатов зафиксировано в Санкт-Петербурге — 914 работ.

В Татарстане и Краснодарском крае также зафиксированы высокие результаты: 459 и 416 стобалльных работ соответственно. Для Кубани этот показатель стал максимальным за последние 12 лет.

Алина Зорина